З січня 2025 року українські вчителі отримують додаткові виплати від держави у розмірі 1 тисячі гривень. У вересні ця сума збільшиться вдвічі. Окрім цього, педагоги Одеси можуть розраховувати на додаткову підтримку від місцевого бюджету.

Міська рада Одеси ухвалила рішення про щомісячні виплати працівникам освітньої сфери. На ці цілі з бюджету виділено понад 220 мільйонів гривень. Перші виплати очікуються вже у квітні.

Розмір доплат залежить від посади:

педагоги шкіл, садків та позашкільних закладів отримуватимуть по 2 тисячі гривень;

бібліотекарі, прибиральники, кухарі, підсобні робітники, лаборанти та медики – по 1 тисячі гривень;

молодим спеціалістам нараховуватимуть по 3 тисячі гривень щомісячно.

Подібні програми підтримки вчителів також реалізуються і в інших містах, зокрема у Києві та Львові.

Читайте також: