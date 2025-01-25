Раніше ця ж команда створила систему .

Як розповів один із засновників бюро Геннадій Сульдін, «Флюгер» допомагає зрозуміти, на якій відстані знаходиться безпілотник чи ракета, і це дозволяє людині оперативно знайти укриття.

«Якщо програма визначила, що ворожа крилата ракета знаходиться на відстані 45 кілометрів, потрібно терміново шукати укриття, бо вона пролетить цю дистанцію менш як за три хвилини. Теоретично цього часу достатньо, щоб знайти безпечне місце. Хоча з моменту впровадження програми пройшло лише кілька днів, вже є люди, яких вона врятувала», – зазначив інженер.

Флюгер доступний для скачування три тижні, і за цей час його завантажило близько 20 тисяч осіб. Поки що ним можуть скористатися тільки власники Android, але незабаром з’явиться версія і для iPhone.

Додаток може допомогти не лише простим українцям, а й розрахункам мобільних груп ППО, які знищують «шахеди» на підльоті до наших міст.

За словами Геннадія Сульдіна, армійська програма «Віраж-планшет», що показує реальну повітряну обстановку над Україною, залишається секретною, вона доступна далеко не кожному офіцеру, не те що солдату чи сержанту.

«Бійці наших мобільних груп часто користуються «Флюгером» як додатковий інструмент для розуміння повітряної обстановки. Вони бачать у смартфоні азимут і дальність до цілей, що допомагає набагато ефективніше знищувати їх», – наголосив співзасновник бюро.

Система використовує колірне кодування для позначення рівня загрози:

зелений – погрози немає;

жовтий – тривога, необхідно подбати про безпеку;

червоний – безпосередня загроза, потрібно негайно сховатися.

«Флюгер» працює на всій території країни.

Додаток «єППО» створили у 2022 році для доповнення загальної картини повітряної обстановки над Україною. Тоді старі радіолокаційні системи часто не могли виявити ракети, що низько летять, а «єППО» допомагала в цьому. Нині ситуація трохи змінилася: радіолокатори бачать усі цілі, але дуже гостро постає проблема безпеки для цивільних.

«Технарі» – волонтерський проект, який з початку повномасштабної війни займається модернізацією переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК) типу «Голка», «Грім», «Стінгер» та інших. За цей час вдалося модернізувати понад 1400 ПЗРК та зробити понад 360 тренажерів для мобільних груп.

Нині у бюро закінчують модернізацію ПЗРК «Стінгер», оснащуючи їх тепловізорами для використання вночі. У планах інженерів – зібрати тренажер нового покоління всім родів військ.

Джерело: Думська