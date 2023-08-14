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Приложение одесских разработчиков стало самым популярным в стране: украинцы массово скачивают єППО

Приложение одесских разработчиков стало самым популярным в стране: украинцы массово скачивают єППО

Приложение одесских разработчиков єППО возглавило рейтинг самых популярных мобильных приложений в Украине. Приложение обошло такие популярные соцсети и мессенджеры, как Телеграмм, TikTok и Instagram.

Об этом сообщил Геннадий Сульдин, координатор волонтерской группы «Технари», которая и разработала это мобильное приложение.

Пользователи мобильным приложением єППО помогают военным обнаруживать направление ракет и дронов, пролетающих возле них. А после недавних обновлений в приложении теперь пользователи еще получают и уведомления об опасности прилетов именно в их районе.

рейтинг мобільних додатків

В настоящее время єППО находится на первом месте в рейтинге бесплатных приложений на смартфоны с операционной системой Android, сообщил Геннадий Сульдин.

Напомним, что две недели назад в єППО было около 337 тысяч пользователей. По словам Сульдина, после присоединения еще 45-50 тысяч новых єППОшников точность вычислений и эффективность персональных предупреждений будет повышена, и многие останутся живыми и здоровыми.

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