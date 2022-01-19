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Одесские театральные коллективы приглашают в ГРУ 

Одесские театральные коллективы приглашают в ГРУ 

Новый сезон всеукраинской театральной премии “ГРА” объявил Союз театральный деятелей Украины. Конкурс будет проходить уже в пятый раз и как всегда принять участие за звание лучшего театра приглашают все профессиональные театральные коллективы страны.

Рецепты

Соискатели Премии могут подать свои театральные работы, премьеры которых состоялись в 2021 году.

Лауреаты выбираются в шести общих номинациях:

  • За лучший драматический спектакль;
  • За лучший спектакль  для детей;
  • За лучший музыкальный спектакль в жанре оперы/оперетты/мюзикла;
  • За лучший танцевальный спектакль и спектакль физического театра;
  • За лучший камерный спектакль (до 150 зрителей);
  • За лучший спектакль на пересечении театральных жанров, художественного синтеза и перформативных форм.

Кроме того, жюри определяет еще шесть индивидуальных номинаций:

  • За лучшую женскую роль;
  • За лучшую мужскую роль;
  • За лучшую режиссерскую работу;
  • За лучшую сценографию;
  • За лучшее хореографическое решение;
  • За лучшее музыкальное решение спектакля.

Заявки принимаются до 15 марта.

ссылка на анктету https://nstdu.com.ua/festival/v-vseukrayinskiy-teatralniy-festival-premiya-gra-ogoloshuye-priyom-zayavok/?fbclid=IwAR0G4Y1SCaoxlOMatiN4VCznifg-hzJ9WGKdLsXVaj6ZbO-Ku0zMob0K_gE

Победители помимо диплома и статуэтки получают денежный приз, который они могут потратить на будущую постановку.

Одесские театры регулярно участвуют и становятся победителями Премии. Так, в прошлом сезоне, спектакль Одесского академического украинского музыкально-драматического театра “Собачье сердце” режиссера Максима Голенко вошел в шорт-лист Премии.

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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