Одесские театральные коллективы приглашают в ГРУ 

Новый сезон всеукраинской театральной премии “ГРА” объявил Союз театральный деятелей Украины. Конкурс будет проходить уже в пятый раз и как всегда принять участие за звание лучшего театра приглашают все профессиональные театральные коллективы страны.
Соискатели Премии могут подать свои театральные работы, премьеры которых состоялись в 2021 году.
Лауреаты выбираются в шести общих номинациях:
- За лучший драматический спектакль;
- За лучший спектакль для детей;
- За лучший музыкальный спектакль в жанре оперы/оперетты/мюзикла;
- За лучший танцевальный спектакль и спектакль физического театра;
- За лучший камерный спектакль (до 150 зрителей);
- За лучший спектакль на пересечении театральных жанров, художественного синтеза и перформативных форм.
Кроме того, жюри определяет еще шесть индивидуальных номинаций:
- За лучшую женскую роль;
- За лучшую мужскую роль;
- За лучшую режиссерскую работу;
- За лучшую сценографию;
- За лучшее хореографическое решение;
- За лучшее музыкальное решение спектакля.
Заявки принимаются до 15 марта.
ссылка на анктету https://nstdu.com.ua/festival/v-vseukrayinskiy-teatralniy-festival-premiya-gra-ogoloshuye-priyom-zayavok/?fbclid=IwAR0G4Y1SCaoxlOMatiN4VCznifg-hzJ9WGKdLsXVaj6ZbO-Ku0zMob0K_gE
Победители помимо диплома и статуэтки получают денежный приз, который они могут потратить на будущую постановку.
Одесские театры регулярно участвуют и становятся победителями Премии. Так, в прошлом сезоне, спектакль Одесского академического украинского музыкально-драматического театра “Собачье сердце” режиссера Максима Голенко вошел в шорт-лист Премии.
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