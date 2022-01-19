Одесские театральные коллективы приглашают в ГРУ 

Новый сезон всеукраинской театральной премии “ГРА” объявил Союз театральный деятелей Украины. Конкурс будет проходить уже в пятый раз и как всегда принять участие за звание лучшего театра приглашают все профессиональные театральные коллективы страны.

Соискатели Премии могут подать свои театральные работы, премьеры которых состоялись в 2021 году.

Лауреаты выбираются в шести общих номинациях:

За лучший драматический спектакль;

За лучший спектакль для детей;

За лучший музыкальный спектакль в жанре оперы/оперетты/мюзикла;

За лучший танцевальный спектакль и спектакль физического театра;

За лучший камерный спектакль (до 150 зрителей);

За лучший спектакль на пересечении театральных жанров, художественного синтеза и перформативных форм.

Кроме того, жюри определяет еще шесть индивидуальных номинаций:

За лучшую женскую роль;

За лучшую мужскую роль;

За лучшую режиссерскую работу;

За лучшую сценографию;

За лучшее хореографическое решение;

За лучшее музыкальное решение спектакля.

Заявки принимаются до 15 марта.

ссылка на анктету https://nstdu.com.ua/festival/v-vseukrayinskiy-teatralniy-festival-premiya-gra-ogoloshuye-priyom-zayavok/?fbclid=IwAR0G4Y1SCaoxlOMatiN4VCznifg-hzJ9WGKdLsXVaj6ZbO-Ku0zMob0K_gE

Победители помимо диплома и статуэтки получают денежный приз, который они могут потратить на будущую постановку.

Одесские театры регулярно участвуют и становятся победителями Премии. Так, в прошлом сезоне, спектакль Одесского академического украинского музыкально-драматического театра “Собачье сердце” режиссера Максима Голенко вошел в шорт-лист Премии.

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