Одесские спасатели показали новые пожарные авто и спецтранспорт с лодкой (фото)

Автопарк спасателей региона пополнился тремя современными автоцистернами и специальным аварийно-спасательным средством с лодкой.

Представили новинки в 23 ноября в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области. Представителям подразделений Одесского региона передали ключи и документы на новую технику.

Автоцистерны купили за счет госбюджета, а специализированное аварийно-спасательное транспортное средство типа САРМ-С с лодкой, предназначенное для проведения аварийно-спасательных работ на воде в рамках трансграничного сотрудничества и других неотложных работ, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и событий, приобрел Евросоюз.

Это приобретение – часть грантового проекта «Совместное реагирование на чрезвычайные ситуации вокруг Дуная — JERAD».

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Спасатели отмечают, что обновление пожарной техники значительно повысит боеготовность пожарно-спасательных подразделений. Это позволит быстрее и эффективнее реагировать на различные чрезвычайные ситуации, быть более мобильными и технически оснащенными.

После торжественной церемонии автоцистерны по одной направились в Измаил, Болград и Любашевку. А спасательный автомобиль с лодкой — в Измаил.

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Фото Главного управление ГСЧС Украины в Одесской области