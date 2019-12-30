Одесским спасателям передали новую технику

Главному управлению ГСЧС Одесской области передали современную пожарно-спасательную технику, сообщает пресс-служба ведомства.
Спасатели получили 5 новых пожарных автоцистерн на базе «МАЗ» и специальную аварийно-спасательную машину легкого типа САРМ-Л на базе шасси «FORD RANGER».
Поздравить спасателей и осмотреть технику прибыл глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.
Начальник облуправления службы Вадим Шулюк поблагодарил правительство за обновление технического парка.
Полученная техника будет направлена в подразделения в Раздельнянском, Ренийском районах области, Одессу и Южный.
Фото: ГСЧС
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