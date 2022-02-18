Одесские школьники возвращаются за парты – дистанционку отменили

С понедельника, 21 февраля 2022 года, одесские школьники возвращаются к очной системе обучения.
Об этом информирует Одесский городской совет.
Как пояснили в мэрии, дистанционное обучение учащиеся 1-11-х классов школ города отменяется в связи со снижением динамики заболеваемости среди детей и подростков.
При этом уточняется, что в школах обеспечено исполнение требований санитарно-гигиенического режима. А родителей школьников просят соблюдать социальную ответственность и не отпускать в школу ребенка с признаками респираторных болезней.
Родители учащихся 1-4-х классов, которые хотят продолжения дистанционной формы обучения, могут обратиться в администрацию своей школы – в учебных заведениях будут созданы дистанционные группы для учащихся начальной школы.
Напомним, все одесские школы перешли на дистанционное обучение с 27 января 2022 года.
Ранее в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией дистанционное обучение с школах Одессы было решено продлить еще не неделю.
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