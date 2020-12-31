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Будущее после пандемии: как карантин научил учиться по-новому

Будущее после пандемии: как карантин научил учиться по-новому

COVID-19 не всегда приносил негативный опыт. Знали ли вы, что пандемия повысила спрос на услуги онлайн-образования? После введения карантинных ограничений эта сфера стала активно развиваться. Люди начали осваивать новые профессии и навыки – теперь в дистанционном формате.

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Невзирая на географию

Сфера образования моментально отреагировала на карантин. Обучаться на расстоянии стали предлагать частные школы, репетиторы и различные центры. Преимущество такой формы в период карантина очевидно. Сегодня можно заниматься и выбирать преподавателей, лекции и тренинги без географических ограничений. Главное – наличие необходимых гаджетов и стабильный интернет.

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Так, шведско-украинская IT-школа Beetroot Academy до весны 2020 года специализировалась исключительно на стационарном обучении в офисе. После введения жестких карантинных ограничений ей пришлось адаптировать свои программы под онлайн-формат. А уже осенью администрация решила полностью отказаться от привычной формы занятий.

– Карантин способствовал тому, что мы изменили наш формат обучения и перешли на онлайн. В этом году онлайн-обучение у нас прошло около 700 человек. Большим спросом пользуются курсы по тестированию программного обеспечения, Front-End-разработке и  UI/UX-дизайну. Это курсы, которые позволяют достаточно быстро найти работу, – рассказала региональный координатор Beetroot Academy в Одессе Кристина Слюсаренко.

Карантин как подарок судьбы

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Психолог и основатель обучающей компании Just Act Юлия Хомутовская работает в режиме онлайн уже пять лет. Она признает, что с наступлением карантина спрос на дистанционное обучение вырос.

– Карантин для онлайн-образования – это подарок судьбы. Именно в это время у нас расширилась команда, а у клиентов выросли показатели. Карантин очень сблизил нашу русскоязычную аудиторию из разных стран. Мы стали онлайн-семьей, в которой все очень поддерживают друг друга, помогают осваивать нужные навыки и пережить этот период. Я снизила цены, чтобы помочь ребятам адаптироваться к изменениям. Но в итоге для меня это вышло даже в плюс, так как клиентов стало больше, – отмечает Юлия.

Виртуальная дружба

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Известного одесского скульптора Наталью Мариненко весенний карантин застал в Индии. Чтобы поддерживать связь со своими маленькими учениками, она стала проводить уроки лепки из глины по Zoom. Это оказалось непросто, но возможно.

– Лепить, конечно, приятнее в офлайне, чем в онлайне. Теряется волшебство процесса, – признается скульптор. – Но мы ищем новые пути взаимодействия. Тем не менее локдаун дал толчок развитию некоммерческого проекта, который Наталья реализует совместно с виртуальным художником Дмитрием Докуновым. Идея зародилась осенью прошлого года.

– Дети будут создавать аватары, которые смогут виртуально ходить друг к другу в гости, путешествовать, заводить новых друзей и творить вместе в эти трудные времена, – рассказывает Наталья.

Ранее мы публиковали: «Дистанционку» для одесских школьников продлили до конца года

Одесские школьники уходят на каникулы

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Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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