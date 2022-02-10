Дистанционное обучение в Одессе: отменять пока рано?

В департаменте образования Одесского горсовета решили провести анонимный опрос родителей школьников о состоянии здоровья детей и не болеют ли они ковидом.

Как пояснила глава департамента Елена Буйневич, эта информация необходима для принятия взвешенного решения о том, стоит ли продолжать обучение дистанционно.

«Сегодня-завтра утром родителей школьников попросят проголосовать в закрытом опросном письме: ребенок здоров или болеет ОРВИ/ковид. Мы получим от школы обобщенную информацию в процентах, то есть конфиденциальность гарантирована. Эта информация необходима для принятия взвешенного решения о продолжении обучения»,

– написала в Facebook чиновница.

По словам Буйневич, ежедневно она и ее коллеги получают запросы на выход детей на очное обучение. Но, к сожалению, на сегодняшний день заболеваемость коронавирусной инфекций, равно как и гриппом/ОРВИ растет и Одесская область пока что по этим показателям лидирует.

В этой связи Одесский областной центр контроля и профилактики болезней настаивает на продолжении дистанционного обучения.

Напомним, с 27 января 2022 года все одесские школы перешли на дистанционное обучение.

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