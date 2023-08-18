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С 1 сентября 90% школ Одессы будут работать: в каком формате?

С 1 сентября 90% школ Одессы будут работать: в каком формате?

С 1 сентября в Одессе более 90% школ будут работать в смешанном формате – и очно, и дистанционно. Об этом в комментарии Суспільному сообщила начальница территориального отдела образования Приморского района Юлия Филлер.

По словам Юлии Филлер, в школах продолжаются подготовительные работы. Учреждения, которые имеются укрытия, начнут работу с 1 сентября.

В настоящее время проводится очень большая работа по ремонту укрытий. Ни одно простое укрытие не будет принято, не будет заактировано и не поставлено на учет, если оно не будет отвечать действующим требованиям. Основное внимание обращается на вентиляцию при нахождении там детей, освещении, в том числе и аварийном освещении. В случае отключения света школы снабжены генераторами, —

рассказала Юлия Филлер.

Юлия Филлер начальник территориального отдела образования Одесса

Юлия Филлер

Расписание занятий руководители школ будут составлять в соответствии с количеством желающих учиться очно и емкости укрытия. Почти все школы, добавила она, будут учиться в две смены, от этого пока уйти не удастся. Родители могут выбирать формат обучения: очно или дистанционно.

Если половина хочет учиться онлайн, то будут создавать дистанционный класс. Уроки будут вести те же учителя, что и очные. Если из класса дистанционно хотят учиться несколько учеников, им предложат дистанционный класс в другой школе.

Напомним, в июле Департамент образования Одесского городского совета сообщал, что 1 сентября к очной учебе планирует приступить 70% школьников города — это 60 учебных заведений, где будут учиться около 16 тысяч детей.

Фото: Суспільне

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