В Одессе произошло дерзкое разбойное нападение: пострадавший тяжело ранен

В Одессе двое неизвестных мужчин совершили разбойное нападение на главного инженера строительной кампании. Они отобрали у него сумку, в которой было полмиллиона гривен.
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
В свою жертву бандиты стреляли из автомобиля, попали в голову. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.
Нападение произошло днем в субботу, 27 марта, на улице Авдеева-Черноморского. Машину злоумышленники бросили и подожгли на Фонтанской дороге, пишет “Думская“.
Полиция разыскивает нападавших.
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