fbpx
Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области спасли пенсионерку, которая забралась на кондиционер и не могла вспомнить, как (видео)

В Одесской области спасли пенсионерку, которая забралась на кондиционер и не могла вспомнить, как (видео)

Инцидент произошел на улице Мира в городе Измаил.

Там прохожие заметили пожилую женщину, которая пыталась спрыгнуть вниз с четвертого этажа. При этом пенсионерка уже была по ту сторону окна.

Она влезла на кондиционерный блок без куртки и в одних носках. Соседи, увидев, что там кто-то стоит, тут же вызвали полицию.

Правоохранители в считанные минуты прибыли на место и смогли предотвратить несчастный случай. Они поднялись на четвертый этаж, открыли окно в парадной и затащили женщину обратно в дом.

79-летняя пенсионерка не сопротивлялась, она безропортно подчинялась командам оперативников. При этом она не могла толком объяснить, как оказалась верхом на кондиционере.

Видео: ТСН по материалам Патрульной полиции в Одесской области 

Фото: скрин видео Патрульной полиции в Facebook

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
РедакцияПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить