В Одесской области спасли пенсионерку, которая забралась на кондиционер и не могла вспомнить, как (видео)

Инцидент произошел на улице Мира в городе Измаил.

Там прохожие заметили пожилую женщину, которая пыталась спрыгнуть вниз с четвертого этажа. При этом пенсионерка уже была по ту сторону окна.

Она влезла на кондиционерный блок без куртки и в одних носках. Соседи, увидев, что там кто-то стоит, тут же вызвали полицию.

Правоохранители в считанные минуты прибыли на место и смогли предотвратить несчастный случай. Они поднялись на четвертый этаж, открыли окно в парадной и затащили женщину обратно в дом.

79-летняя пенсионерка не сопротивлялась, она безропортно подчинялась командам оперативников. При этом она не могла толком объяснить, как оказалась верхом на кондиционере.

Видео: ТСН по материалам Патрульной полиции в Одесской области

Фото: скрин видео Патрульной полиции в Facebook