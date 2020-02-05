В Одессе спасли мужчину, пытавшегося свести счеты с жизнью после ссоры с любимой

Мужчина выбил стекло в окне и, свесив ноги, сел на подоконник, грозясь прыгнуть вниз.

Об этом сообщили в пресс-службе областной Патрульной полиции.

На место вызвали полицию, спасателей и медиков.

Дверь открыла женщина. Выяснилось, что это его возлюбленная, и они поссорились. Мужчина выпил лишнего и стал угрожать покончить с собой.

Патрульные полицейские завели диалог с мужчиной, пытаясь его успокоить. В итоге им удалось уговорить одессита спуститься по пожарной лестнице во двор. Там его передали медикам.

Фото: Патрульная полиция в Одесской области

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