Под Одессой полицейские отговорили мужчину от самоубийства

Инцидент произошел в городе Южном.

О нем рассказали в тамошнем отделении полиции.

Правоохранителям сообщили о том, что местный житель собирается выпрыгнуть из окна высотки на проспекте Мира. Туда отправился наряд.

Приехав по нужному адресу, полицейские поднялись на девятый этаж. Они пытались докричаться до мужчины через дверь, долго уговаривали не совершать суицид. В итоге убедили его слезть с подоконника и открыть им.

Спасенного предали в руки медикам.

Фото: rusvesna.su