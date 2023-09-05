Одеські мітингувальники дочекалися Труханова під мерією: чи дійшли сторони згоди? (відео)

Мер Одеси Геннадій Труханов сьогодні, 5 вересня, зустрівся з мітингувальниками на Думській площі. На його думку, мітингувальники не чують місцеву владу. Адже мерія співпрацює з військовими, які забезпечені усім необхідним.

Про це стало відомо із запису Володимира Самайчука, одного з учасників мітингу.

Діалог між мером і протестувальниками тривав достатньо довго.

Труханов стверджує, що від початку повномасштабного вторгнення росіян, міська влада увесь час комунікувала з військовими та реагувала на прохання щодо їх забезпечення. Але перепоною для повноцінної співпраці з військовими стали бюрократичні моменти, через які складно було здійснювати закупівлі.

Тому мер порадив мітингувальникам спрямувати їхні протести для налагодження діалогу з політичною верхівкою. Адже це спростить закупівлю необхідного для армії.

Одна з учасниць мітингу заявила, що згідно зі звітом від Одеської міськради, за рік та вісім місяців повномасштабного вторгнення міська рада витратила на ЗСУ 220 мільйонів гривень.

Геннадій Труханов зазначив що частина речей, які закуповуються, не ставляться на облік через бюрократію та відсутність достатньої кількості персоналу на складах.

Окрім того, за словами мера, на військових міська рада також виділяє окремо кошти. У міста наразі є запити від військових.

Ці запити, які задовольнили та ще є — під них є гроші, на цьому тижні буде у нас розширене спілкування з військовими, з командувачами. І від них я хочу почути, які потреби в нас є, —

додав Труханов.

Також Труханова запитали наскільки доцільні витрати на такі ремонтні роботи як, наприклад, ремонт Театру юного глядача.

Це надуманий резонанс. Ви не розібралися у ситуації, ТЮГ — це не наша власність, і це в області проводять. Але чим ТЮГ вам заважає? Якщо там дах прогнувся, а туди ходять діти, —

відповів Труханов.

Щодо доцільності витрат мер зазначив, що необхідними є ремонти у лікарнях, адже у них лікуються, зокрема, й військові. Як приклад він навів лікарню №10, де давно не проводили реконструкцію.

Також мітингувальники торкнулися теми дешевих китайських турнікетів. Людей цікавить питання, чому економлять на таких життєво важливих речах, особливо для військових. Мер пояснив це тим, що так влаштована система Prozorro.

Коли ми заходимо на систему Prozorro, вона вибирає, де дешевше. Вона не питає, що краще. І ось це найбільша проблема. Ти завантажив туди дані й отримав переможця, а потім хлопці отримують китайські турнікети й питають, нащо ми це купили, –

пояснив мер.

Під час діалогу на Думській, Труханов заявив мітингувальникам, що їх використовують штатні політики, а частину з них назвав провокаторами.

Коли люди сказали, що стоять тут самостійно та за справедливість, мер уточнив, що до них приєдналися штатні провокатори, аби створити натовп невдоволених.

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