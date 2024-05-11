Одесские медики получат медицинское оборудование от французских коллег

По сообщению пресс-службы одесской мэрии, в Одессу планируется поставить рентгенаппарат, УЗИ, оборудование для предоставления услуг по гемодиализу, а также маммограф и другое диагностическое и реабилитационное оборудование. Его планируется передать в те учреждения, где лечат раненых и пострадавших от обстрелов.

Об этом шла речь во время рабочей встречи мэра Одессы Геннадия Труханова с дирекцией Bouchard Clinic – частного медицинского учреждения, которое находится в центре Марселя – города-побратима Одессы.

«Врачи клиники отметили героизм украинских коллег, работающих в сложных условиях и с тяжелыми случаями, и считают необходимым оказать посильную помощь», – отметили в мэрии.

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