Новости Одессы и Одесской области

Одесские медики получат медицинское оборудование от французских коллег

Одесские медики получат медицинское оборудование от французских коллег

Французские врачи планируют передать медицинским учреждениям Одессы медицинское оборудование для оказания помощи раненым украинским защитникам, а также пострадавшим вследствие атак рашистов.

По сообщению пресс-службы одесской мэрии, в Одессу планируется поставить рентгенаппарат, УЗИ, оборудование для предоставления услуг по гемодиализу, а также маммограф и другое диагностическое и реабилитационное оборудование. Его планируется передать в те учреждения, где лечат раненых и пострадавших от обстрелов.

Медоборудование из Франции

Об этом шла речь во время рабочей встречи мэра Одессы Геннадия Труханова с дирекцией Bouchard Clinic – частного медицинского учреждения, которое находится в центре Марселя – города-побратима Одессы.

«Врачи клиники отметили героизм украинских коллег, работающих в сложных условиях и с тяжелыми случаями, и считают необходимым оказать посильную помощь», – отметили в мэрии.

Медоборудование, помощь от Марселя

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Редакция ПРОФИЛЬ
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