Одеські медики отримають медичне обладнання від французьких колег

За повідомленням прес-служби одеської мерії, до Одеси планується поставити рентгенапарат, УЗД, обладнання для надання послуг з гемодіалізу, а також мамограф та інше діагностичне та реабілітаційне обладнання. Його планується передати до тих закладів, де лікують поранених та потерпілих від обстрілу.

Про це йшлося під час робочої зустрічі мера Одеси Геннадія Труханова з дирекцією Bouchard Clinic – приватного медичного закладу, який знаходиться у центрі Марселя – міста-побратима Одеси.

«Лікарі клініки відзначили героїзм українських колег, які працюють у складних умовах та з важкими випадками, та вважають за необхідне надати посильну допомогу», – зазначили в мерії.

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