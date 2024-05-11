Новини Одеси та Одеської області

Одеські медики отримають медичне обладнання від французьких колег

Одеські медики отримають медичне обладнання від французьких колег

Французькі лікарі планують передати медичним установам Одеси медичне обладнання для надання допомоги пораненим українським захисникам, а також постраждалим від атак рашистів.

За повідомленням прес-служби одеської мерії, до Одеси планується поставити рентгенапарат, УЗД, обладнання для надання послуг з гемодіалізу, а також мамограф та інше діагностичне та реабілітаційне обладнання. Його планується передати до тих закладів, де лікують поранених та потерпілих від обстрілу.

Медобладнання з Франції

Про це йшлося під час робочої зустрічі мера Одеси Геннадія Труханова з дирекцією Bouchard Clinic – приватного медичного закладу, який знаходиться у центрі Марселя – міста-побратима Одеси.

«Лікарі клініки відзначили героїзм українських колег, які працюють у складних умовах та з важкими випадками, та вважають за необхідне надати посильну допомогу», – зазначили в мерії.

Медобладнання, допомога від Марселя

Читайте також: 44 мільйони доларів та генератори для одеських лікарень: звідки прийшла допомога.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk