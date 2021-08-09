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В Одессе протестовали белорусы: в чем причина?

В Одессе протестовали белорусы: в чем причина?

8 августа на Приморском бульваре состоялся марш белорусов к годовщине протестов после объявления предварительных результатов выборов в Беларуси.

Об этом сообщило «Радио Свобода»

Год назад центральная избирательная комиссия предварительно присудила победу Александру Лукашенко, но тысячи граждан возмутились фальсификации.

Первые акции протеста состоялись в Минске и других городах республики в ночь с 9 на 10 августа 2020 года.

В Одессе 8 августа 2021 собралось несколько десятков белорусов и местные активисты, чтобы еще раз напомнить о требованиях протестующих – честные выборы, прекращение насилия со стороны власти и отставка Лукашенко.

Источник: “Радио Свобода”

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что 29 мая, в Одессе на Потемкинской лестнице прошла акция протеста против политических репрессий в Беларуси.

А также о том, что в Одессе прошла акция в поддержку пленника Лукашенко

Фото “Радио Свобода”

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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