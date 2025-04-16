Як повідомили в департаменті транспорту Одеської міськради, до літа весь одеський транспорт має відображатися в системі в режимі реального часу. Але це залежить від перевізників, які поки що не дообладнали свої автобуси трекерами.

Що ж до впровадження QR-кодів для оплати проїзду, тут усе складніше. На думку голови транспортної комісії, депутата міськради Петра Обухова, перевізники не хочуть відмовлятися від готівки та постійно знаходять відмовки.

«Рази три або чотири я порушував це питання, і щоразу була якась відмовка. Вони не хочуть відходити від готівкових розрахунків, не хочуть переходити на безготівковий режим оплати. Тому ми й надалі просуватимемо електронний квиток», – розповів депутат.

Читайте також: Одеса може залишитися без водіїв маршруток

У свою чергу в департаменті транспорту пояснюють, що впровадження QR-кодів відкладається через те, що міські маршрути обслуговують різні компанії, кожна з яких має своє бачення процесу: хтось співпрацює з ПриватБанком, а хтось планує встановлення терміналів.

«Мерія веде роботу з операторами для переходу на безготівковий розрахунок, але єдина система стане можливою лише з впровадженням електронного квитка», – підкреслили в департаменті.

За словами чиновників, ця система дозволить не тільки відмовитися від готівки, але й визначити реальну кількість пільговиків, за яких має надходити компенсація з бюджету.

При цьому Петро Обухов заявив, що в майбутньому місто повинно взагалі відмовитися від маршруток як виду транспорту, адже їхній технічний стан залишає бажати кращого.

«Люди дуже часто скаржаться на маршрутки: скрипучі гальма, зношені салони. Періодично ведуться розмови про те, як це виправити, але я вважаю, що їх взагалі не повинно бути, тому підвищувати якість маршруток — це хибна мета. Треба думати, як повністю позбутися цього виду транспорту», – зазначив голова транспортної комісії.

По темі: Одеські депутати хочуть перевірити стан маршруток після скарг пасажирів

У свою чергу в департаменті транспорту зазначили, що можливість масового оновлення рухомого складу з’явиться або при покращенні економічного становища підприємств після війни, або коли стане зрозумілою економічна ефективність кожного маршруту.

Нагадаємо, що електронний квиток в Одесі намагаються впровадити з 2017 року. Йдеться про оплату проїзду шляхом прикладання картки до встановленого на вході валідатора. При цьому кошти спочатку надходитимуть на рахунок єдиного оператора перевезень — приватної компанії, яка впровадить електронний квиток. Передбачалося, що 90% виручки вона перераховуватиме перевізникам («Одесгорелектротранс» і приватним автотранспортним підприємствам), залишаючи собі 10%. А після закінчення десяти років інвестор передасть систему у власність громади.

Джерело: Думська