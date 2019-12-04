Когда в Одессе появится электронный билет: новые правила пользования транспортом утвердили, но вопросы остались

В Одессе вновь заговорили о введении безналичной оплаты за проезд в городском транспорте. В Приморской администрации на общественных слушаниях презентовали проект новых правил пользования общественным транспортом. Правила касаются перевозки пассажиров в автобусах, маршрутных такси и электротранспорте. Не в первый раз речь шла о внедрении электронного билета. На общественных слушаниях эту идею поддержали большинством голосов. Но как он будет работать на деле?

Как будем оплачивать проезд?

Оплатить проезд в городском транспорте можно будет только с помощью электронного билета. В качестве его вариантов были предложены: бумажный носитель с QR-кодом, электронная карточка со встроенным NFC-чипом, бесконтактная банковская карточка и специальное мобильное приложение. Для льготников специальные проездные документы планируют выдавать в управлениях соцзащиты.

Пока переход на электронный способ оплаты проезда в Одессе в самом начале: решаются организационные вопросы с функциями кондукторов и водителей, проездом льготников и прочие мелкие, но очень важные детали. Однако как это будет на деле и когда появится «электронный билет» в Одессе, пока не известно.

Прежде чем приступить к внедрению «электронного билета», необходимо утвердить правила, которые будут регулировать взаимоотношения между перевозчиком и пассажиром. Эти правила четко определяют технологию организации проезда при безналичной оплате. Это своего рода дорожная карта, где расписаны технологические моменты и действия каждого: водителя, кондуктора и пассажира, — сообщил директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета Александр Илько.

Чего не хватает для «электронного билета»?

Внедрение «электронного билета» означает установку в общественном транспорте специальных валидаторов двух видов — стационарных или мобильных.

Стационарным валидатором можно будет пользоваться без посторонней помощи — он прикрепляется к поручням и работает автономно. Рассчитаться за проезд можно будет без использования наличных — с помощью банковской карты, специальной карты, а также телефона.

Мобильным валидатором может пользоваться только кондуктор, используя его как устройство для мгновенной выдачи чек-билетов. В этом случает расчет можно произвести наличными (кондуктор при необходимости выдаст сдачу), специальными карточками для проезда или банковскими картами.

В Одессе внедрение «электронного билета» пока только на уровне разговоров. Поможет ли установка валидаторов облегчить работу кондукторам и водителям? Будет ли пассажирам удобно оплачивать проезд? Ответ на эти вопросы мы узнаем после внедрения «электронного билета». А пока нам остается лишь ожидать дальнейших действий власти и тех, кто причастен к этому нововведению.

Как платят за проезд в общественном транспорте в других городах?

Несколько украинских городов — Киев, Херсон, Винница, Луцк, Хмельницкий и Черновцы — уже имеют опыт пользования электронной системой оплаты поезда. Однако с началом ее использования были обнаружены некоторые недостатки.

Например, в Виннице стационарные валидаторы часто выходят из строя, поэтому такую систему оплаты в городе все еще налаживают. В Черновцах с начала 2019 года стали использовать мобильные валидаторы, но и здесь кондукторы столкнулись с проблемами: некоторые устройства начали выходить из строя в первый же день пользования. Они либо не выдавали билеты, либо невозможно было рассчитаться банковской картой и приходилось передавать деньги кондуктору через весь салон. Недавно в городе начали устанавливать стационарные валидаторы, на которые пассажиры пока не жаловались.

Фото: Константин Емельянов

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