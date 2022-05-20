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Наши котики: мама с дочкой из Одессы рисуют забавные картинки для бойцов ВСУ

Наши котики: мама с дочкой из Одессы рисуют забавные картинки для бойцов ВСУ

Как известно, в Одессе по-особенному любят котиков. Ну а как их не любить?! И очень часто наши хвостатики вдохновляют людей творческих и становятся героями уличных граффити и не только. И, как выяснилось после начала войны, наши одесские котики – большие патриоты Украины и своего родного города.

Наших украинских защитников тоже нельзя не любить – ведь они такие милые, красивые, бесстрашные, ловкие. Почти как котики… Ну а почему бы и нет, решила одесская художница. И решили они вместе с маленькой дочкой объединить котиков и воинов ВСУ. Взяв творческий псевдоним Девочка Лиза from Odesa, мама и дочка создали своеобразный проект под названием Котоwar: рисуют забавные котокартинки и котокомиксы и вместе с гуманитарной помощью передают их нашим бойцам на передовую для поднятия боевого духа.

проект Котоwar2

 

проект Котоwar4

проект Котоwar5

А началось все с того, что перед Пасхой в детском саду, в который ходит девочка, решили собрать рисунки для бойцов, находящихся на передовой. Как это часто бывает, мама стала помогать. И, как говорится, пошло-поехало…

проект Котоwar6

проект Котоwar7

А вдохновил художниц известный читателям «Одесской жизни» художник Игорь Матроскин, чьи коты и кошки «нового формата» с недавних пор украшают стены одесских домов.

Чем-то они даже похожи, правда?

проект Котоwar8

проект Котоwar9

проект Котоwar10

И кстати: как выяснилось, Лиза from Odesa оказалась пророком: рисунок о предстоящем потоплении вражеского корабля «Адмирал Макаров» появился за несколько дней до того, как предсказание исполнилось:

проект Котоwar11

проект Котоwar3

проект Котоwar12

Художница уверена: Одессе нужна не только физическая защита, и все мы можем помочь спасти и защитить наш город, сохраняя человечность – помогать своим ближним и поддерживать друг друга. И главное – не терять чувства юмора даже в нынешние непростые времена.

проект Котоwar13

проект Котоwar14

Ранее мы рассказывали о талантливой художнице из Одессы Юлии Подмогиной, создавшей целую серию рисунков котов-освободителей.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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