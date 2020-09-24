Новости Одессы и Одесской области

Одесские истории: Япончик и другие колоритные штучки старого одесского двора (видео)

Старые одесские дворики – это особый шарм и колорит. Убедитесь в этом на примере одного из них на видео от “Одесской жизни”.

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Одесские дворики – это что-то с чем-то!

Gepostet von Одесская жизнь am Montag, 21. September 2020

Подробнее об этом дворике читайте в материале Марии Котовой Примус вместо Ленина и другие штучки старого одесского двора

 

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