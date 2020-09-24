Одесские истории: Япончик и другие колоритные штучки старого одесского двора (видео)

Одесские исторические колодцы: очередные находки и давние проблемы Об одесских исторических колодцах (цистернах), которые чудом уцелели с некоторых старых дворах, краевед, геолог, автор книг об Одессе Дмитрий Жданов отзывается как о настоящем феномене колодезной эры города, историческом наследии города. ПОДРОБНЕЕ

Колоритные персонажи Одессы-мамы: как в ХХ веке бандиты стали революционерами Бурный ХХ век в Одессе-маме… Как рассказывает историк, основатель туристического агентства «Тудой-Сюдой» Александр Бабич, начало века ознаменовалось в нашем городе еврейскими погромами. Началось серьезное противостояние. С одной стороны – черносотенцы, дошедшие даже до выдачи свидетельств о том, что «если не студент и не интеллигент, то избиению не подлежит» (а вот если наоборот, то можно избивать), и, как вынужденная мера, как защита – создание Еврейской революционной самообороны. Известный миф «Одесса – бандитская столица» продолжал набирать обороты. ПОДРОБНЕЕ

История одесской Молдаванки: харьковские дворяне, верблюды на Староконном и школа щипачей Пожалуй, ни один район Одессы не известен по книгам, песням и анекдотам больше, чем Молдаванка. Эта часть нашей культуры давно уже вышла даже за пределы страны. Может, поэтому многие туристы, приезжая в Одессу, первым делом хотят пройтись по улицам Молдаванки, воображая, что попадут в мир, который не менялся с бабелевских времен. В некотором смысле так оно и есть — здесь почти в неприкосновенности сохранились «старенькие дворики», обитатели которых мало чем отличаются от тех, что жили в них сто лет назад. ПОДРОБНЕЕ

Карантинные экскурсии: одесские дворики Одесский фотохудожник Игорь Сытник выложил на своей странице в соцсетях подборку фотографий «Одесские дворики». ПОДРОБНЕЕ