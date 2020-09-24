Одесские истории: Япончик и другие колоритные штучки старого одесского двора (видео)

Об одесских исторических колодцах (цистернах), которые чудом уцелели с некоторых старых дворах, краевед, геолог, автор книг об Одессе Дмитрий Жданов отзывается как о настоящем феномене колодезной эры города, историческом наследии города.
Бурный ХХ век в Одессе-маме… Как рассказывает историк, основатель туристического агентства «Тудой-Сюдой» Александр Бабич, начало века ознаменовалось в нашем городе еврейскими погромами. Началось серьезное противостояние. С одной стороны – черносотенцы, дошедшие даже до выдачи свидетельств о том, что «если не студент и не интеллигент, то избиению не подлежит» (а вот если наоборот, то можно избивать), и, как вынужденная мера, как защита – создание Еврейской революционной самообороны. Известный миф «Одесса – бандитская столица» продолжал набирать обороты.
Пожалуй, ни один район Одессы не известен по книгам, песням и анекдотам больше, чем Молдаванка. Эта часть нашей культуры давно уже вышла даже за пределы страны. Может, поэтому многие туристы, приезжая в Одессу, первым делом хотят пройтись по улицам Молдаванки, воображая, что попадут в мир, который не менялся с бабелевских времен. В некотором смысле так оно и есть — здесь почти в неприкосновенности сохранились «старенькие дворики», обитатели которых мало чем отличаются от тех, что жили в них сто лет назад.
Дома в исторической части города — это почти всегда сюрприз. То старую голубятню обнаружишь, то арт-объекты, созданные с любовью, то настенные картины. Некоторые старые дворы Одессы с такими умилительными штуковинами известны, а некоторые продолжают преподносить неожиданные сюрпризы.