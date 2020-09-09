Примус вместо Ленина и другие штучки старого одесского двора

Не так уж и стар этот дом на ул. Софиеской, 17. Ему 90 лет, построен в 1930-м году, хотя раньше на этом месте стоял его предшественник, не сохраненный временем. Как сообщает ресурс «Домофото», ранее этот участок принадлежал В.П.Скаржинскому — одному из первых лесоводов южного края, или, как его называли, «садоводу степей»…

Гроши на бочку!

Впрочем, девяносто лет — тоже срок немалый. И дом этот, и его двор — еще одно наглядное доказательство того, как можно превратить место, где живешь, в настоящий арт-объект, такой себе музейчик под открытым небом, куда водят экскурсии. И поражаются люди: «Надо же!..».

В самом деле, надо же: только заходишь во двор, еще и арку не прошел — а тебя встречает плакат с Михаилом Водяным в роли Япончика и призывом «Гроши на бочку!» И бочка есть, и сосуд с теми самыми деньгами, которые оставляет каждый желающий. все средства идут на обустройство двора.

Местные коты лениво и с легким презрением поглядывают на вас: что, мол, вы тоже к нам в гости? Заходите, нам таки есть, что показать.

Все в зелени и… овощах-фруктах

Двор большой, очень зеленый, разделен на палисаднички, рощицы, лужайки. В конце двора — сад. Самый настоящий Тут вам и помидоры зреют, и слива наливается соком. Это, прошу отметить, в центре города.

Несколько площадок для детей и занятий спортом, цветы и кустарники, и даже что-то вроде небольших садов камней. И все это ухожено, «вылизано», полито…

Но вы же в Одессе! И посему без наших штучек — ну никак! Эти инсталляции из подручных средств! Эти мини-садики в дополнение к большим! Этот неповторимый уют с одесским колоритом!

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Чтобы постамент не пустовал

Ну и главная фишка двора. Оказывается, в этом доме был установлен памятник Ленину. Это не единственный случай в Одессе, когда Ильича увековечивали не на улицах-площадях, а во дворе самого обыкновенного жилого дома. Почему именно внутри двора — постичь на сегодняшний день трудно.

Так вот, как рассказывает «Одесской жизни» жительница двора Тамара Петербург, этот памятник простоял где-то до девяностых годов, потом его убрали, а постамент остался.

Но мы же в Одессе! И тогда появилась другая идея: вместо Ленина на постамент водрузили… примус. Да, да, обычный для советских времен изрядно шипящий примус, коим пользовались советские люди. Вот и стоит теперь это подручное средство на постаменте, красуется надписью «Made in USSR». Люди постарше знают, что это такое, тем, кто моложе, приходится пояснять, как жарилась рыба на этих «орущих агрегатах», как заливался в них керосин, который развозили с строго отведенные дни керосинщики по одесским дворам, как чистили его специальными иглами, которые продавались в упаковке по 5-10 штук…

И табличка с цитатой Бабеля

Ну а совсем недавно этот двор обзавелся еще одной достопримечательностью. На его фасаде появилась одна из литературно-информационных табличек с цитатой Исаака Бабеля.

Здесь цитируется отрывок из рассказа «Король», где Беня нежно требует мосье Эйхбаума положить под ворота на Софиевской, 17 двадцать тысяч… Это была Софиевская «раньших времен», и дом был другой, и ветра перемен не раз проносились над этим местом, а вот одесский колорит, кажется, вечен. С его чисто одесскими штучками…

Фото автора, фото памятника Ленину — ресурс «Старая Одесса в фото»