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Два одесских санатория хотят застроить высотками

Два одесских санатория хотят застроить высотками

В Одессе собираются возвести высотки на территории двух санаториев – санатория имени Чувырина на Французском бульваре и санатория «Черное море» на 14-й станции Большого Фонтана.

Как заявил накануне в ходе аппаратного совещания в мэрии городской голова Геннадий Труханов, уже в ближайшее время старинные комплексы могут стать строительными площадками.

Также Труханов напомнил, что ранее на территории санатория «Россия» обещали построить медицинский исследовательский центр. Однако вместо него появился новострой.

По неподтвержденной информации, планы на застройку санаториев строит владелец «Кадорр» Аднан Киван.

Как сообщала «Одесская жизнь», в Одессе планируют разделить на два земельных участка территорию специализированного клинического санатория имени Чкалова на Французском бульваре.

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Источник и фото: od.vgorode.ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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