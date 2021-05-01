Одесские активисты устроили субботник на Даче Маразли

В Одессе активисты общественного движения “Дача Маразли дает сдачи” устроили субботник. Они его провели на территории у памяника архитектуры, известного как Дачи Маразли.

Целью субботника было привести в порядок участок, за которым, по словам активистов, компания владелец не следит.

Однако сегодня оказалось, что собственник все провел на участке некоторые работы по уборке. По мнению главы Ассоциации архитекторов Одессы Николая Чепелева, это могло быть сделано специально, чтоб свести на нет акцию активистов: мол, пришли убирать чистое место.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины и Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) добились запрета на проведение строительных работ на территории памятника архитектуры, известного как «Дача Маразли».