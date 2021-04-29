На Даче Маразли в Одессе устроят субботник

Об этом сообщают на своей странице в Facebook активисты движения «Дача Маразли дает сдачи».

В субботу, 1 мая, в 12.00 одесситы соберутся, чтобы привести в порядок открытую часть территории Дачи Маразли, Планируется очистить площадку от всего мусора, который там накопился.

Зданиями Дачи Маразли застройщик – ООО «Бульвар 1906» – владеет уже в течение двух лет. И примерно столько же – арендует прилежащий к ним участок. Однако территорию в порядке не содержит, отмечают активисты.

Принять участие в субботнике могут все неравнодушные одесситы. Желательно иметь с собой рабочие перчатки, садовый инвентарь и мусорные пакеты.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины и Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) добились запрета на проведение строительных работ на территории памятника архитектуры, известного как «Дача Маразли».