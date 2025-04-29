Одесская спортсменка завоевала «золото» и «серебро» на Кубке Украины по гребле (фото)

Как рассказали в пресс-службе одесской мэрии, соревнования проходили с 23 по 27 апреля 2025 года в Умани. В мероприятии приняли участие около 400 спортсменов из 20 областей Украины.

Альбина Якобчук представляла на соревнованиях Одессу. В прошлом она была воспитанницей одесской комплексной детско-юношеской спортивной школы №6.

По результатам соревнований одесситка заняла следующие призовые места:

программа С-4 500 м – 1-е место;

программа С-1 1000 м – 2-е место.

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Подготовили спортсменку тренеры-преподаватели Илья Федоренко, Олег Жилкин и Николай Кравчук.

Всего в отделении гребли на байдарках и каноэ КДЮСШ №6 занимаются 115 спортсменов.

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Фото пресс-службы Одесского горсовета