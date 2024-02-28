Одеська область: мешканець Ізмаїла продавав неіснуючих раків

Як розповіли в обласному управлінні поліції, за п’ять днів шахрай обдурив десятьох людей.

Маючи судимість за вбивство та крадіжки, чоловік вирішив заробити легкі гроші та розмістив на популярній інтернет-платформі оголошення про продаж живих раків, яких насправді у нього не було, вказавши їхню вартість у розмірі 700 гривень за кілограм.

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Протягом кількох днів його пропозицією зацікавилися десятеро людей. Чоловік запевняв їх, що зробить безкоштовну доставку за умови повної оплати за «товар». Довірливі громадяни перераховували на його рахунок кошти в сумі від 700 до 1050 грн та відправляли у повідомлення скріншот про успішну банківську операцію з адресою, куди доставити раків. Втім, отримавши дармові гроші, продавець переставав виходити із покупцями на зв’язок.

Не дочекавшись раків, всі потерпілі звернулися із заявами до поліції. Загальна сума завданих їм збитків склала 8 тисяч гривень.

Поліцейські розшукали шахрая. Свою провину він визнав. Тепер на нього чекає покарання у вигляді штрафу або до трьох років позбавлення волі.

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