В Одесской области разрешили ловить раков, но есть ограничения

С 10 октября снова разрешен промышленный и любительский отлов раков в водоемах Одесской области. Таксы за ущерб, причиненный водным жителям, теперь рассчитывают по-новому.

Об этом сообщили в Одесском рыбоохранном патруле.

Раков можно ловить в Днестровском лимане, реке Днестр, рукаве р. Турунчук, озерах поймы Днестра и Кучурганском водохранилище.

Согласно Правилам любительского и спортивного рыболовства одному лицу в сутки можно поймать 30 раков на водоемах общего пользования.

“Лов запрещается ловушками всех типов и конструкций, за исключением раколовок конструкции «хапка». «Хапка» должна быть диаметром более 70 см и шагом ячейки более 22 мм. Разрешается использование одной раколовки на рыбалку”, — сообщили в патруле.

Запрещается лов раков в темное время суток (позднее часа от заката и раньше часа до его восхода) с применением подсветки.

Минимальный размер рака, который разрешено ловить рыбакам во внутренних водоемах – 10 см.

Напомним, за незаконное добывание раков предусмотрено наказание от административных штрафов до уголовной ответственности, а также возмещение причиненного рыбному хозяйству ущерба. За один незаконно выловленный рак компенсация – 3 332 грн.

Ущерб рыбному хозяйству будет рассчитываться по единому подходу

Кабінет міністрів України наприкінці вересня прийняв постанову, якою затверджено нові розміри штрафів за незаконний лов риби. Про це повідомляють у Державному агентстві меліорації та рибного господарства України.

Постанова систематизувала підхід до розрахунку збитків за незаконний лов риби.

«В частности, оно отменило методику расчета ущерба для предпринимателей, которая содержала сложные формулы со многими составляющими, которые не учитывали размер ущерба, причиненный водным жителям», — пояснили в агентстве.

Теперь ущерб, причиненный рыбному хозяйству, будет рассчитываться по единому подходу, не разделяя нарушителей на физических и юридических лиц.

«При этом отдельно подчеркиваем, что их размер для физических лиц остается неизменным», — отметили в агентстве.

Так, например размер такс за незаконный отлов в рыбохозяйственных водных объектах Украины одного экземпляра сома составляет 5117 грн, сазана – 3706 грн, судака – 3587 грн, щуки – 3468 грн, окуня – 3162 грн, леща – 1649 грн и т.д.

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