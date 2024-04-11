Одесская область: защищая Украину на Харьковщине, погиб житель Болградской громады

Как сообщили в Болградской районной военной администрации, житель Болградской громады Алпксей Колесник, 1987 года рождения, воевал в составе артиллерийского подразделения в Харьковской области. Он погиб в результате вражеского ракетного обстрела во время выполнения боевого задания.

Погибшего героя похоронят в пгт. Сергеевка Белгород-Днестровского района.

Ранее в Кодымской громаде простились со своим погибшим защитником: с войны «на щите» вернулся военнослужащий Алексей Салий.

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