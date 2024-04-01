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На востоке Украины погиб совсем юный защитник из Одесской области

На востоке Украины погиб совсем юный защитник из Одесской области

Жители Белгорода-Днестровского будут встречать «на щите» и провожать в последний путь своего земляка Максима Билошкурского. Защитнику Украины было всего 19 лет.

Трагическую новость сообщила пресс-служба Белгород-Днестровской районной государственной администрации.

Солдат Максим Билошкурский погиб 27 марта 2024 года в районе поселка Орловка Донецкой области, где мужественно принял свой последний бой.

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«Отныне наш земляк болеет за Украину в Вечности. Низкий поклон за подвиг, за мужество и за любовь к родной земле, Максим! Вечная слава и память», — написали земляки Героя.

Церемония прощания с Билошкурским Максимом Алексеевичем состоится завтра, 2 апреля, в 10:00 в Белгороде-Днестровском.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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