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Одеська область: захищаючи Україну на Харківщині, загинув мешканець Болградської громади

Одеська область: захищаючи Україну на Харківщині, загинув мешканець Болградської громади

Нова страшна звістка надійшла до Болградської громади Одеської області: захищаючи незалежність України, під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Олексій Колесник.

Як повідомили у Болградській районній військовій адміністрації, мешканець Болградської громади Алпксей Колесник, 1987 року народження, воював у складі артилерійського підрозділу у Харківській області. Він загинув від ворожого ракетного обстрілу під час виконання бойового завдання.

Загиблого героя поховають у смт. Сергіївка Білгород-Дністровського району.

Раніше в Кодимській громаді попрощалися зі своїм загиблим захисником: з війни «на щиті» повернувся військовослужбовець Олексій Салій.

Ще на тему: На сході України загинув зовсім юний захисник з Одеської області.

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