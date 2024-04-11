Одеська область: захищаючи Україну на Харківщині, загинув мешканець Болградської громади

Нова страшна звістка надійшла до Болградської громади Одеської області: захищаючи незалежність України, під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Олексій Колесник.
Як повідомили у Болградській районній військовій адміністрації, мешканець Болградської громади Алпксей Колесник, 1987 року народження, воював у складі артилерійського підрозділу у Харківській області. Він загинув від ворожого ракетного обстрілу під час виконання бойового завдання.
Загиблого героя поховають у смт. Сергіївка Білгород-Дністровського району.
Раніше в Кодимській громаді попрощалися зі своїм загиблим захисником: з війни «на щиті» повернувся військовослужбовець Олексій Салій.
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