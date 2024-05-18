В поисках ответов на тайны вселенной: какие вопросы обсуждают на Гамовском форуме в Одессе ученые со всего мира

Одесский Гамовский форум

Участники Гамовского форума 2017 год.Гамовский форум – это астрономическая конференция, которая проводится в Одессе. Она названа в честь выдающегося физика и космолога Георгия Гамова. Форум собирает ученых из разных стран, чтобы обсудить актуальные вопросы в астрофизике, космологии, радиоастрономии и астробиологии. В ходе конференции представляются результаты новейших исследований пульсаров, темной материи, переменных звезд и других астрономических явлений.

Впервые Одесский Гамовский форум прошел в 1994 — в канун 90-летия Гамова.

Более ста участников ежегодной конференции приезжают со всех концов нашей страны. Регулярно посещали мероприятие и ученые из России, Молдовы, Беларуси и Словакии. Они «заглядывают за горизонт», делятся результатами новейших исследований пульсаров, темной материи и переменных звезд.

Кстати, в международном научном сообществе продолжает сохраняться авторитет Одесской астрономической школы, которая дала миру таких выдающихся ученых, как Георгий Гамов, Валентин Глушко и Сергей Королев. Зачинателем Одесского телескопостроения остается Владимир Цесевич.

Игорь Кудзей, директор Астрономической обсерватории города Гуменне (Словакия) и выпускник Одесского национального университета, подчеркивает, что у обсерваторий существуют крепкие связи. Он и его коллеги регулярно приезжают в Одессу, а одесские студенты, аспиранты и докторанты регулярно проходят практику в Словакии.

Можно ли предсказать землетрясение по солнцу

Львовский астрофизик и писатель, доктор физико-математических наук

Ученые проследили динамику изменения магнитного поля Земли за 65 последних лет. Результаты настораживают – магнитное поле нашей планеты неуклонно уменьшается. И если этот процесс продолжится, то через 1700 лет магнитное поле окончательно исчезнет со всеми вытекающими последствиями. Это значит, что у человечества не будет защиты от солнечных космических лучей, убийственных для всего живого. Не слишком оптимистичный прогноз.

Довольно неожиданны выводы ученых и о циклах солнечной активности. Они полагают, что влияние минимальной активности нашего светила куда опасней для нас, чем его максимум.

Львовский астрофизик и писатель, доктор физико-математических наук Алексей Эйгенсон занимается применением методов математической статистики и теории вероятности к исследованию нашей и ближайших галактик (Магеллановых облаков и Туманности Андромеды). Фиксируя ежедневный индекс солнечной активности за последние 60 лет, ученый обнаружил, что как только падает солнечная активность, вскоре происходит землетрясение. Открытие украинского ученого, за которое он был номинирован на Нобелевскую премию по физике в 2017 году, позволяет предсказывать колебания земной коры, цунами, извержения вулканов.

Однако отметим, что ученые, научившись вычислять вероятность землетрясения, пока могут очень условно предсказать, где именно оно произойдет.

Похожие проблемы волнуют профессора Института геофизики НАНУ Михаила Орлюка. Ученый занимается вопросами взаимосвязи сейсмичности с главным магнитным полем Земли.

– Ежедневно на Земле происходит около четырех тысяч землетрясений, – говорит Орлюк. – Сейчас мы наблюдаем возмущение геофизических полей. Поэтому следует ожидать некоторого усиления сейсмической активности Земли. Утешает, что это циклический процесс, и после нарастания активности происходит спад. Главное, чтобы мы не оказались в эпицентре этой активности.

Как дела у Одесской астрономической обсерватории

Одесская астрономическая обсерватория была открыта в 1871 году и, являясь научной базой кафедры астрономии Новороссийского императорского университета, была обеспечена самым прогрессивным для своего времени телескопическим оборудованием. Именно здесь юный Георгий Гамов глядел на звезды, мечтая о будущих великих открытиях.

Под началом профессора Цесевича в середине двадцатого века – благодатное время для развития науки, особенно космической, – были созданы загородные астрономические наблюдательные станции. В оптической и механической лабораториях Одесская группа телескопостроения создала более сорока телескопов для обсерваторий Венгрии, Болгарии, Словакии, Туркмении, Армении. В 1990-х – 2000-х тысячных здесь трудились энтузиасты своего дела – профессор Валентин Каретников, Евгений Губин, Николай Фащевский.

Имена этих сподвижников отечественной астрономии не раз звучали во время поездки участников конференции в Маяки на Станцию Одесской астрономической обсерватории. Не обеднела наша наука на энтузиастов и сподвижников и сегодня. Усилиями нынешнего директора Одесской обсерватории профессора Сергея Андриевского, его заместителя Николая Кошкина, председателя Одесского астрономического общества Михаила Рябова, научного сотрудника Владимира Кашубы ведутся новые разработки и исследования космических тел.

В распоряжении одесских астрономов сегодня – 6 телескопов. Главная гордость обсерватории – 80-сантиметровый Одесский мультифункциональный телескоп (ОМТ), собранный здесь, в Маяках, практически, на голом энтузиазме и являющийся самым большим телескопом материковой Украины.

Вопросы денег, эволюции и школьных предметов

Увы, даже гордость отечественного телескопостроения оборудована откатной крышей. Стоимость пластикового купола – 350 тысяч гривен. Их по понятным причинам нет у университета, подразделением которого является обсерватория. Деньги может выделить Киев. Но на развитие науки сегодня в стране средств предусматривается крайне мало. Лишь один 40-сантиметровый телескоп в Одесской обсерватории, построенный в 1973 году, имеет купол.

Но астрономы – оптимисты, ведь они мыслят глобальными, космическими категориями.

– Астрономия – наука, изучающая долговременные процессы, – отмечает директор Главной астрономической обсерватории Украины академик Ярослав Яцкив. – Мы пытаемся заглянуть в уголки Вселенной в то время, как наша планета не устает подбрасывать нам все новые ребусы и задачки. Вот сегодня разделились мнения биологов и астрофизиков на вопрос зарождения жизни на Земле. Наблюдения за биосферой Земли подсказывают астрономам иной путь эволюции. В связи с этим решено в следующем году в рамках Гамовской конференции учредить секцию астробиологии.

Кроме того, ученых беспокоит вполне земной вопрос – процесс объединения двух школьных дисциплин – астрономии и физики. Астрономы усматривают в этом опасность поглощения физикой астрономии. И опасения эти не беспочвенны: кафедру астрономии в Одесском национальном университете уже объединили с кафедрой теоретической физики. А выпуск астрономов вузами Украины сегодня составляет по 3-5 человек на один вуз. Поэтому в 2018 году решено пригласить на Астрономическую конференцию в Одессе преподавателей вузов и школ для обсуждения реформы образования.

Наталья БРЖЕСТОВСКАЯ