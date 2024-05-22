Одеська область: поблизу Ізмаїльського району стався землетрус

За інформацією Головного центру спеціального контролю, сьогоднішній землетрус був зафіксований за 134 кілометри від кордону з Україною та на глибині 95 кілометрів.

Як зазначає регіональне видання «Бессарабія INFORM», такий землетрус не несе загрози для населення України. Коливання відчуваються лише окремими людьми, які у спокійному стані всередині приміщення, особливо у верхніх поверхах.

Нагадаємо, наприкінці лютого цього року землетрус, магнітудою 2,7 за шкалою Ріхтера, і глибиною в 5 кілометрів стався поблизу острова Зміїний.

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