Одеська область: поблизу Ізмаїльського району стався землетрус

Сьогодні вдень, 22 травня 2024 року, о 12:53 на території Румунії, в районі гір Вранча було зареєстровано підземні поштовхи магнітудою 4,2 за шкалою Ріхтера. Їх могли відчути мешканці Ізмаїльського району Одеської області.
За інформацією Головного центру спеціального контролю, сьогоднішній землетрус був зафіксований за 134 кілометри від кордону з Україною та на глибині 95 кілометрів.
Як зазначає регіональне видання «Бессарабія INFORM», такий землетрус не несе загрози для населення України. Коливання відчуваються лише окремими людьми, які у спокійному стані всередині приміщення, особливо у верхніх поверхах.
Нагадаємо, наприкінці лютого цього року землетрус, магнітудою 2,7 за шкалою Ріхтера, і глибиною в 5 кілометрів стався поблизу острова Зміїний.
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