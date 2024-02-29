Новости Одессы и Одесской области

Землетрясение в Одесской области: где произошло и какие последствия

Землетрясение в Одесской области: где произошло и какие последствия

Землетрясение, магнитудой 2,7 по шкале Рихтера, и глубиной в 5 километров произошло вблизи острова Змеиный.

По данным Главного центра спецконтроля, землетрясение произошло 28 февраля. Оно не является угрозой для жителей и относится к категории «еле ощутимых». Вибрации можно почувствовать лишь отдельным людям, которые находятся в спокойном состоянии внутри зданий, особенно на верхних этажах.

Напомним, масштабное землетрясение в Турции произошло в 2023 году и вызвало немало разрушений инфраструктуры и зданий.

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