Ночью 4 июня вооруженные силы рф атаковали Одессу и район ударными беспилотниками. Предварительно установлено, что враг применил более 20 БПЛА, сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Наши силы противовоздушной обороны уничтожили большинство целей, однако в городе повреждения и разрушения получили объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, гаражи, складские помещения частных предприятий.

На одном из объектов пострадал человек — он получил ранение ноги. Также девять человек обращались за психологической поддержкой.

Над Украиной уничтожили 61 беспилотник

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 4 июня противник атаковал 95-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Противовоздушной обороной обезврежен 61 беспилотник.

В Харькове были прилеты по двум предприятиям, складу, а также СТО. Кроме того, полностью сгорели частный дом, гараж и флигель, также повреждены ещё семь соседних домов. Был ранен 30-летний мужчина, сообщают городские власти.

Под Сумами 12 дронов атаковали завод по производству биоэтанола. На предприятии повреждены цистерны, произошел разлив патоки. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Коротко о ситуации на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 178 боевых столкновений.

На Покровском направлении наши защитники остановили пятьдесят пять атак агрессора.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили тридцать два вражеских штурма в районах Федоровки, Константинополя, Ровнополя, Свободного Поля, Запорожья и в сторону Зеленого Поля, Новополя, Шевченко, Комара и Багатира.

На Торецком направлении враг совершил шестнадцать атак в районах Крымского, Русиного Яра, Дружбы, Торецка и в сторону Яблоновки.

На Лиманском направлении враг атаковал девятнадцать раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи Колодязов, Зеленой Долины, Торского и в направлении Глущенково, Ольговки, Среднего, Волчьего Яра, Чернещины, Карповки, Нового Мира.

Потери врага за прошедшие сутки

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, восемь артиллерийских средств, девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также один вражеский склад боеприпасов.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1020 человек.

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