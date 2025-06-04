Воздушную тревогу объявили сразу после полуночи. Уже через несколько минут очевидцы сообщали о звуках работы противовоздушной обороны в разных районах города и пригородах – от Южного до Черноморска.

По предварительной информации мониторинговых групп, враг запустил дроны-камикадзе с территории Крыма. Часть из них была направлена непосредственно на Одессу, другие — в сторону Черноморска и Затоки.

По состоянию на 1:30 официальной информации о последствиях атаки не поступало. Работа ПВО продолжается, жителей призывают оставаться в безопасных местах до отбоя тревоги.

Обновлено в 1:00

Вражеские беспилотники изменили направление движения и атакуют юг Одесской области. Угроза для населенных пунктов: Измаил, Татарбунары, Тузлы, Сарата, Арциз, Кулевча.

«Одесская Жизнь» следит за развитием событий и оперативно информирует о подтвержденных фактах и подробностях атаки.

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