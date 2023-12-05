За уничтоженный особняк Гавсевича владельцу и подрядчику грозит тюрьма: прокуратура

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

В сообщении говорится, что владельца особняка Гавсевича и руководителя предприятия-подрядчика обвиняют в умышленном уничтожении, разрушении и повреждении объектов культурного наследия или их частей (ч. 5 ст. 298 УК Украины). Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Также в прокуратуре сообщили, что владелец особняка, являющегося объектом культурного наследия, совместно с подрядчиком, без соответствующего разрешения, провели строительные работы по демонтажу ограждающих и опорных конструкций здания.

Напомним, снос охраняемого государством здания, находящегося под арестом в рамках одного из уголовных производств бывшего нардепа Леонида Климова, по документам проходит как «противоаварийные работы», рассказали в городском ГАСК. Их санкционировал департамент культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия областной военной администрации.

По выводам следователей такие действия обвиняемых привели к разрушению объекта культурного наследия, который находится в реестре памятников архитектуры. Хокрема, противоправными действиями произошло разрушение конструктивных элементов и архитектурно-художественных элементов интерьера помещений особняка.

Прокуратура предпринимает все меры, чтобы обязать владельца восстановить здание-памятник градостроительства и архитектуры.

Справка.

Согласно приказу Министерства культуры и туризма Украины от 16.06.2007, здание по адресу: г. Одесса, ул. Черноморская, 1 – «Особняк Гавсевича» (архитектор Гальперсон С.С.), построенная в 1903 году, признана памятником архитектуры и градостроительства местного значения и взята под охрану государства.