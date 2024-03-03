Одеська область: у Болграді знову виставили на торги будинок-пам’ятник у плачевному стані

Згідно з інформацією, розміщеною на сайті закупівель Prozorro, аукціон призначено на 26 березня поточного року. Його замовником виступає Болградська міська рада. Стартова ціна лота – 3,452 млн грн.

Цей будинок-особняк, збудований наприкінці ХІХ століття, знаходиться в історичному районі Болграда, за адресою: вул. Інзовська, 205. Як повідомляється в описі лоту, поряд розташовані навчальні заклади, державні установи, лікарня, спортивні та дитячі майданчики, магазини. Також тут є зручна транспортна розв’язка.

Нагадаємо, цей особняк місцева влада намагалася продати ще у грудні 2023 року, проте обидва аукціони було скасовано, оскільки не знайшлося покупців.

Як писали місцеві ЗМІ, колись цей будинок був окрасою. Болграда. Тут жив почесний громадянин міста Болград, відомий доктор Дмитро Начов. Пізніше в будівлі розташовувався протитуберкульозний санаторій, а потім станція юних дослідників природи.

Колись у влади були плани створити на базі цього будинку центр національних культур та ремесел, але коштів на це, як і на реставрацію будинку-пам’ятника, не знайшлося.

Зараз будинок знаходиться на балансі КП «Міськводоканал» і вже не один рік повільно руйнується і перебуває у вельми плачевному стані.

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