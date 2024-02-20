«Продажа» старейшего одесского дома отменяется: что же выставили на аукцион на самом деле

Новость о продаже дома Бражинского вызвала беспокойство не только у любителей одесской архитектуры. Больше всего переволновались жильцы дома. Но тревога, к счастью, оказалась ложной.

«Одесская Жизнь» связалась с компанией «Митридат Одесса», которая и разместила объявление о продаже на сайте «Прозорро». Там нам рассказали, что продается не жилой дом, а земельный участок с расположенными там нежилыми помещениями, имеющий тот же адрес — ул. Пастера, 1. Раньше их использовали для производства, но уже долгое время хозяйственная деятельность там не ведется.

А старинный одесский дом и его жильцы остаются на месте.

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