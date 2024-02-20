Новости Одессы и Одесской области

«Продажа» старейшего одесского дома отменяется: что же выставили на аукцион на самом деле

«Продажа» старейшего одесского дома отменяется: что же выставили на аукцион на самом деле

Многие одесские СМИ, и «Одесская Жизнь» тоже, опубликовали новость о продаже памятника архитектуры, дома Бражинского на улице Пастера,1. Это вызвало беспокойство многих одесситов. Но уточнив информацию, мы выяснили, что старинному дому ничего не угрожает. А что продается, читайте в нашей публикации.

Новость о продаже дома Бражинского вызвала беспокойство не только у любителей одесской архитектуры. Больше всего переволновались жильцы дома. Но тревога, к счастью, оказалась ложной. 

«Одесская Жизнь» связалась с компанией «Митридат Одесса», которая и разместила объявление о продаже на сайте «Прозорро». Там нам рассказали, что продается не жилой дом, а земельный участок с расположенными там нежилыми помещениями, имеющий тот же адрес — ул. Пастера, 1. Раньше их использовали для производства, но уже долгое время хозяйственная деятельность там не ведется. 

Продажа дома
Земеьный участок
Продажа дома
Продажа дома
Продажа дома

А старинный одесский дом и его жильцы остаются на месте. 

Читайте также: Одесская улица Пастера: мемориал-стрит, спрятавшиеся памятники и именная аптека

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить