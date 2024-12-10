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Одесская область: парню огласили приговор за изнасилование девятилетней девочки

Одесская область: парню огласили приговор за изнасилование девятилетней девочки

Суд приговорил к 12 годам лишения свободы жителя Одесской области, который в июне этого года проник в чужой дом и изнасиловал ребенка.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Напомним, в июне этого года 25-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения проник через незапертую дверь в частный дом, где на тот момент находились две сестрички 6-ти и 9-ти лет, и силой затащил старшую девочку на соседский огород и изнасиловал. Родителей в тот момент дома не было.

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В прокуратуре отметили, что в основу обвинительного приговора положены показания ребенка, полученные в ходе расследования с участием психолога. В суд девочку не вызывали, чтобы не травмировать психику.

Житель Одесской области признан виновным в незаконном проникновении в жилище и изнасиловании малолетнего ребенка по ч. 1 ст. 162, ч. 4 ст. 152 УК Украины.

Приговор мужчина ожидал под стражей, при этом вину свою не признал.

Сведения о осужденном внесены в Единый реестр педофилов.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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