Извращенец из Измаила признался, что заманил 7-летнюю девочку в подъезд

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

34-летний житель Измаила признан виновным в развращении малолетней девочки по ч. 2 ст. 156 УК Украины.

Читайте также: В Одесской области экссвященник развращал собственную дочь в помещении храма

Прокурорами в суде доказано, что мужчина в июне этого года, во время беседы с 7-летней девочкой на одной из детских площадок города, уговорил ее пойти с ним к подъезду многоквартирного дома неподалеку и совершил развратные действия физического характера в отношении ребенка.

Свою вину обвиняемый в судебном заседании признал полностью.

Сведения о осужденном внесены в Единый реестр педофилов.

Извращенец проведет за решеткой 5 лет.