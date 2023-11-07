Извращенец из Измаила признался, что заманил 7-летнюю девочку в подъезд

По решению суда развратитель 7-летней девочки из Измаила проведет за решеткой 5 лет. Он признался, что изнасиловал ребенка в подъезде жилого дома.
Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.
34-летний житель Измаила признан виновным в развращении малолетней девочки по ч. 2 ст. 156 УК Украины.
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Прокурорами в суде доказано, что мужчина в июне этого года, во время беседы с 7-летней девочкой на одной из детских площадок города, уговорил ее пойти с ним к подъезду многоквартирного дома неподалеку и совершил развратные действия физического характера в отношении ребенка.
Свою вину обвиняемый в судебном заседании признал полностью.
Сведения о осужденном внесены в Единый реестр педофилов.
Извращенец проведет за решеткой 5 лет.