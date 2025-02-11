Об этом сообщил мэр города Андрей Абрамченко:
“Уважаемые жители и гости города Измаил! С 10 февраля из-за низких температурных показателей наружного воздуха бювет прекращает свою работу”.
Ориентировочная дата возобновления функционирования бювета — 1 марта.
Единственный общественный бювет в Измаиле расположен на территории культурно-исторического центра “Диорама” на набережной Дуная.
Напомним, , в Одессе после длительного ремонта вновь открыли для посетителей бюветный комплекс, расположенный по проспекту Князя Ярослава Мудрого (ранее – Академика Глушко), 1.