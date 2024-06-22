Одессит стал бабушкой, чтобы бежать за границу (видео)

Об этом рассказали в Госпогранслужбе Украины.

«Цветочный платок, очки, соответствующий наряд, даже клетчатая сумка – изобретательный одессит принял максимальные меры маскировки «под бабушку», чтобы добраться до пограничнья», – рассказали в ведомстве.

Впрочем, его задумка потерпела неудачу: псевдобабушку разоблачили еще во время следования к месту назначения поездом.

Человека подозрительной внешности обнаружили во время проверочных мероприятий пассажиров в одном из вагонов поезда «Киев – Ужгород» оперативные сотрудники Чопского пограничного отряда. Внимание пограничников привлекло, что, несмотря на женскую ожеду, «бабушка» все же напоминала мужчину.

Подозрения правоохранителей усилились, когда в ответ на требование предоставить документы, «бабушка» ответила, что не имеет при себе никаких. Когда же «ряженого» разоблачили, он признался, что замаскировался под пожилую женщину, чтобы незамеченным добраться сначала Ужгорода, а затем – до украинско-словацкой границы.

Пограничники также установили, что это уже вторая попытка «уклониста» сбежать за границу. В первый раз, в начале июня, его уже задерживали за попытку незаконного пересечения границы военнослужащие отдела пограничной службы «Ужгород». Тогда мужчина составил себе маршрут к госрубежу по онлайн-картам, однако воспользоваться ими не успел, так как был задержан пограничниками.

На этот раз одессит действовал по тому же плану, но еще и нарядился «в бабушку», но снова попался.

Нарушителя доставили в пограничное подразделение и составили в отношении него административно-процессуальные документы по ч. 2 ст. 204 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». За содеянное ему придется отвечать перед судом.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что 13 июня пограничники Измаильского отряда остановили в Одесской области зерновоз с более 40 нелегальным «туристами», которые направлялись в соседнюю страну.