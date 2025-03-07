Как сообщили в мэрии, городские власти Одессы приняли решение восстановить этот пляж, чтобы обеспечить безбарьерный доступ к морскому побережью для всех граждан, в том числе и военнослужащих, получивших ранения на фронте.

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На капитальный ремонт инфраструктуры и коммуникаций из городского бюджета уже выделено 19,5 миллиона гривен.

«Одесса — единственный город в Украине, где есть условия для морского оздоровления лиц с инвалидностью. В прошлом году военная администрация не согласовала открытие этого пляжа. Однако в этом году мы сделаем все возможное, чтобы он возобновил свою работу и был безопасным», — отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.

В рамках проекта предусмотрено обустройство зоны для людей на колесных креслах, открытие медпункта, душевых и санузлов. Также планируется обустройство укрытия, которое будет соответствовать всем нормам доступности для людей с инвалидностью, включая необходимые проходы и удобства.

Открытие пляжа планируется уже в июне этого года.

Напомним, это был первый в городе пляж, обустроенный для лиц с инвалидностью, однако с началом полномасштабного вторжения его работу приостановили.

Как сообщала «Одесская жизнь», рядом с действующим инклюзивным пляжем в районе пляжа «Дельфин» планируется строительство восьмиэтажного здания.

Также одесситы заподозрили, что на пляже между 15-м и 16-м траверсами ведется строительство, которое может оказаться заведением с алкогольными напитками.