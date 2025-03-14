Исследования проводились в районе пляжа «Золотой берег», где отобрали пробы морской воды. Лабораторный анализ показал, что предельно-допустимые концентрации вредных веществ, в частности нефтепродуктов, не превышены.
Дополнительное обследование пляжей города Одессы состоялось 13 марта 2025 года. Государственные инспекторы проверили побережье на наличие новых случаев загрязнения нефтепродуктами. По их данным, загрязнений не обнаружено.
Проверку инициировали после появления в сети видео, на котором одесситка показала частицы мазута, собранные на пляже. Напомним, ранее сообщалось об убытках от разлива мазута в Черном море и новых последствиях загрязнения акватории.Напомним, после аварии российских танкеров, мазут попал в Черное море и впоследствии добрался до побережья Одесской области.