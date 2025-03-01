Видео с места строительство снято на обычный телефон и распространяется по сети.

Строительство расположено между 15-м и 16-м траверсами противооползневых сооружений. Паспорт объекта отмечает, что работы ведутся в пределах благоустройства. Впрочем, местные жители считают, что настоящая цель — открытие нового заведения, где будут продавать алкоголь.

Видео с места событий активно распространяется в соцсетях. На нем видно, как на пляже устанавливают деревянные конструкции. Пользователи сети выражают возмущение, отмечая, что это может быть очередное заведение на берегу моря, возведенное под предлогом благоустройства.