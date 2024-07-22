Одеська область експортує кулінарний делікатес

У світі щорічно споживають близько 140 тисяч тонн їстівних равликів, і попит на них зростає. Це ідеальний продукт для здорового харчування: вміст білка вищий, ніж в курятині, на 30 відсотків, відсутні жир і холестерин.

На сьогодні ареал вирощування равликів в Одеській області представлений у кількох районах. Про це повідомляє Департамент аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОДА.

На півночі – у с. Арчепитівка Любашівської територіальної громади п’ятий рік поспіль на березі р. Кодима функціонує ферма площею 10 соток, що спеціалізується на вирощуванні та експорті двох видів равликів: Helix Aspersa Müller та Helix Aspersa Maxima.

Тут вирощують 2-3 тонни равликів на рік, продукцію споживають місцеві жителі та експортують до Барселони.

У Бессарабії на березі озера села Саф’яни в пониззі Дунаю розташована екоферма “Равлики Бессарабії”, яка спеціалізується на виробництві м’яса найпопулярнішої в Європі середземноморської породи равликів Helix aspersa Muller. Равликів вирощують за європейською технологією, тільки на натуральному прикормі, без жодної хімії.

Від початку війни ферма перетворилася на місце реабілітації, яке все частіше відвідують переселенці, ветерани, учасники бойових дій тощо. Тут можна відпочити на березі озера з дегустацією страв із равликів.

Популярним на Одещині стало й вирощування равликів, яких надалі доставляють до ресторанів. Зокрема, ФОП Волчанов Геннадій Степанович спеціалізується на приготуванні равликів по-дижонськи, в соусі дорблю, по-бургундськи, в трюфельному соусі.

Потужне равликове підприємство “Family Snail Farm”, яке на період війни призупинило роботу, є і в селі Єлизаветівка Роздільнянського району. Тут займалися вирощуванням маточного стада, щороку збільшуючи свої обсяги, а також навчали всіх охочих равлиководства. Після завершення війни власники планують розвивати ще один напрямок – реалізація фаршированих равликів у соусах.

Наразі в Білгород-Дністровському районі в с. Плахтіївка реалізується новий проєкт зі створення равликової ферми. У планах – будівництво переробного підприємства з подальшою реалізацією равликів за кордон.

Зазначимо, за перші 5 місяців 2024 року Україна експортувала 447 тонн молюсків, що на 56% більше за аналогічний період за 2023 рік.