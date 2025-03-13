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Кстати, праздновать можно будет не только один день. Ведь наша Музкомедия приготовила для поклонников театра акцию-подарок.

Только в кассе театра (работающей ежедневно с 12:00 до 17:00) и только с 10 по 16 марта вы можете приобрести билеты со скидкой 50 процентов на спектакли:

  • «Бал в честь короля», который состоится 27 марта в 18:00;
  • «Вечер в Буэнос-Айресе» – 28 марта в 18:00;
  • «#ЛАВЧИЗПИС» – 29 марта в 11:00;
  • «Сильва» – 29 марта в 16:00.
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«Ловите акцию и празднуйте Всемирный день театра вместе с нами!» – призывают в театре.

Акция от Музкомедии

Присоединяемся!..

Фото пресс-службы ОАТМК

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