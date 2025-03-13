До речі, святкувати можна буде не тільки один день. Бо ж наша Музкомедія приготувала для шанувальників театру акцію-подарунок.

Тільки в касі театру (яка працює щодня з 12:00 до 17:00) і тільки з 10 по 16 березня ви маєте можливість придбати квитки зі знижкою 50 відсотків на вистави:

«Бал на честь короля», що відбудеться 27 березня о 18:00;

«Вечір у Буенос-Айресі» – 28 березня о 18:00;

«#ЛАВЧІЗПІС» – 29 березня об 11:00;

«Сільва» – 29 березня о 16:00.

«Ловіть акцію і святкуйте Всесвітній день театру разом з нами!» – наголошують в театрі.

Приєднуємось!..

Фото прес-служби ОАТМК