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До речі, святкувати можна буде не тільки один день. Бо ж наша Музкомедія приготувала для шанувальників театру акцію-подарунок.

Тільки в касі театру (яка працює щодня з 12:00 до 17:00) і тільки з 10 по 16 березня ви маєте можливість придбати квитки зі знижкою 50 відсотків на вистави:

  • «Бал на честь короля», що відбудеться 27 березня о 18:00;
  • «Вечір у Буенос-Айресі» – 28 березня о 18:00;
  • «#ЛАВЧІЗПІС» – 29 березня об 11:00;
  • «Сільва» – 29 березня о 16:00.
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«Ловіть акцію і святкуйте Всесвітній день театру разом з нами!» – наголошують в театрі.

Акция от Музкомедии

Приєднуємось!..

Фото прес-служби ОАТМК

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